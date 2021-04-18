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"Шок-контент": Киркоров взбудоражил фанатов, показав реакцию на финал треш-шоу "Маска"

Артист признался, что очень удивился и пообещал подписчикам такие же чувства. А тех, кто откажется посмотреть, пригрозил отшлёпать.

18 апреля 2021, 13:20

Кадр видео © Instagram / fkirkorov

Киркоров взбудоражил фанатов, показав свою реакцию на финал шоу "Маска". Видео © Instagram / fkirkorov

Крики и истерику вызвал финал треш-шоу "Маска" у знаменитого певца Филиппа Киркорова. Он в преддверии выхода нового выпуска передачи на правах одного из членов жюри показал поклонникам его фрагмент. Напомним, что суть шоу, выходящего на телеканале НТВ, состоит в том, чтобы угадать, кто скрывается под выдуманным образом.

"Шок-контент на шоу "Маска". Раскрытие маски вызвало у меня неподдельную реакцию удивления. Уверен, и вы будете в изумлении! Кто не посмотрит, будет наказан и отшлёпан", — написал артист у себя в "Инстаграме".

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Ранее Лайф писал, что юморист Юрий Гальцев отреагировал на слухи о своём участии в треш-шоу "Маска". А ещё в минувшем выпуске данной передачи был разоблачён Белый Орёл. Им оказался певец Марк Тишман, который исполнял песни разными голосами.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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