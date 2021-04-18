"Шок-контент": Киркоров взбудоражил фанатов, показав реакцию на финал треш-шоу "Маска"

Крики и истерику вызвал финал треш-шоу "Маска" у знаменитого певца Филиппа Киркорова. Он в преддверии выхода нового выпуска передачи на правах одного из членов жюри показал поклонникам его фрагмент. Напомним, что суть шоу, выходящего на телеканале НТВ, состоит в том, чтобы угадать, кто скрывается под выдуманным образом.