"Шок-контент": Киркоров взбудоражил фанатов, показав реакцию на финал треш-шоу "Маска"
Артист признался, что очень удивился и пообещал подписчикам такие же чувства. А тех, кто откажется посмотреть, пригрозил отшлёпать.
Кадр видео © Instagram / fkirkorov
Киркоров взбудоражил фанатов, показав свою реакцию на финал шоу "Маска". Видео © Instagram / fkirkorov
Крики и истерику вызвал финал треш-шоу "Маска" у знаменитого певца Филиппа Киркорова. Он в преддверии выхода нового выпуска передачи на правах одного из членов жюри показал поклонникам его фрагмент. Напомним, что суть шоу, выходящего на телеканале НТВ, состоит в том, чтобы угадать, кто скрывается под выдуманным образом.
"Шок-контент на шоу "Маска". Раскрытие маски вызвало у меня неподдельную реакцию удивления. Уверен, и вы будете в изумлении! Кто не посмотрит, будет наказан и отшлёпан", — написал артист у себя в "Инстаграме".
Ранее Лайф писал, что юморист Юрий Гальцев отреагировал на слухи о своём участии в треш-шоу "Маска". А ещё в минувшем выпуске данной передачи был разоблачён Белый Орёл. Им оказался певец Марк Тишман, который исполнял песни разными голосами.
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