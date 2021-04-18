В ходе драки на северо-востоке Москвы жестоко зарезали мужчину. Видео © Пятый канал

Жестокое убийство произошло минувшей ночью в Москве. Там в ходе стычки 47-летнего мужчину зарезали ножом.

Как сообщает Пятый канал, инцидент случился в районе Отрадное, северо-восток столицы. Возле одного из подъездов дома на улице Бестужевых между мужчинами произошёл словесный конфликт. Как видно на записи с камеры наблюдения, один из участников хотел уехать на такси, однако, когда другой попытался сесть в машину, первый резко вышел и оттолкнул оппонента.

В перепалку включились ещё несколько мужчин, после чего один из них достал нож и нанёс им несколько ударов в область лица и шеи другому участнику ссоры. Отмечается, что преступнику удалось скрыться, однако его личность уже установлена, полиция занимается его поисками. Пострадавший же от полученных ранений скончался на месте.

Ранее Лайф рассказывал про жуткое убийство в частном секторе Уфы в середине марта. Днём посреди улицы между двумя мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из них достал нож и нанёс другому несколько ударов, после чего ушёл, оставив противника истекать кровью прямо на дороге. Очевидцы сняли шокирующие кадры с места трагедии и рассказали Лайфу, что скорая ехала на место происшествия очень долго. Убийца же после преступления попытался покончить с собой. Позже стало известно, что причиной убийства стали долговые обязательства и суд.

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