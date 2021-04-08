Геймер зарезал возлюбленную из онлайн-игры, её маму и сестру, а после три дня жил в их квартире

24-летний Ким Тхэ Хен был арестован после того, как его нашли в квартире с тремя трупами. По данным полиции, парень пробрался к девушке, с которой познакомился в онлайн-игре, и зарезал её вместе с семьёй. После убийства обвиняемый прожил в этом доме ещё три дня, прежде чем его задержали, сообщает Daily Star.

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Страшная трагедия произошла в Сеуле, Южная Корея. По версии следствия, Ким влюбился в девушку, играя вместе с ней в Сети, однако она не ответила ему взаимностью. Несмотря на то что убитая отвергала его ухаживания, преступнику всё равно удалось узнать её адрес. Ким представился курьером и проник в квартиру, пока девушки не было дома. Дверь открыла её сестра, которую он и убил первой.

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Около пяти часов он сидел в засаде, пока домой не вернулась мама, а после и его 24-летняя возлюбленная. Всех жертв он зарезал и следующие три дня жил в их квартире, спасаясь запасами пива. За это время он пытался стереть всю информацию со своего мобильного и занимался созданием алиби. После задержания его отправят на психиатрическую экспертизу. Стражи правопорядка подозревают, что Ким тщательно спланировал убийство за несколько месяцев.

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