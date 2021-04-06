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Мать троих детей исчезла из собственного дома, оставив незадолго до этого пугающее предупреждение

Близкие пропавшей просят полицию тщательно проверить её супруга.

6 апреля 2021, 08:43

Фото © GoFundMe

39-летняя Майя Миллет пропала в январе 2021 года из собственного дома в городе Чула-Виста, США. Незадолго до этого она записалась на приём к юристу по бракоразводным процессам. По словам родственников, у женщины давно разладились отношения с мужем Ларри, с которым она воспитывала троих детей.

Фото © Facebook / Find May / Maya Millete

Фото © Facebook / Find May / Maya Millete

Ларри же заявил, что они поссорились, Майя заперлась у себя в комнате и не выходила весь день. А потом просто исчезла. При этом машина женщины была на месте, но пропали её водительские права и кредитная карта.

Фото © Facebook / Find May / Maya Millete, GoFundMe

Фото © Facebook / Find May / Maya Millete, GoFundMe

Близкие исчезнувшей женщины рассказали, что боятся Ларри, который был агрессором и ранее пытался вовлечь их в семейный скандал. Также он присылал им страшные кадры с самодельным алтарём, где совместное фото супругов было залито кровью и окружено свечами, пишет Fox News. По их словам, перед исчезновением Майя бросила пугающую фразу: "Если со мной что-то случится, это будет Ларри". Тем не менее пока ни полиция, ни волонтёры не нашли каких-либо следов Майи или улик.

В Сети появилось первое интервью жертвы скопинского маньяка, которая после спасения исчезла для СМИ

В Сети появилось первое интервью жертвы скопинского маньяка, которая после спасения исчезла для СМИ

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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