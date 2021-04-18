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В Новосибирской области автобус затопило прямо на дороге: пришлось вытаскивать трактором — видео

Необычная спасательная операция завершилась успешно. Транспорт продолжил путь, никто не пострадал.

18 апреля 2021, 13:08

Кадр из видео / Соцсети

В Новосибирской области автобус затопило прямо на дороге. Видео © Соцсети

В Новосибирской области автобус с пассажирами затопило во время паводка прямо на дороге. Пришлось организовывать спецоперацию. Видео опубликовали в соцсетях.

ЧП произошло в Болотнинском районе. На кадрах видно, как тракторист и один из пассажиров попытались провести спецоперацию по спасению людей, оказавшихся в злополучном автобусе. Они вытянули транспорт, протащив его по затопленной трассе. Никто, к счастью, не пострадал.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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