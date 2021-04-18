В Новосибирской области автобус затопило прямо на дороге: пришлось вытаскивать трактором — видео

В Новосибирской области автобус с пассажирами затопило во время паводка прямо на дороге. Пришлось организовывать спецоперацию. Видео опубликовали в соцсетях.

ЧП произошло в Болотнинском районе. На кадрах видно, как тракторист и один из пассажиров попытались провести спецоперацию по спасению людей, оказавшихся в злополучном автобусе. Они вытянули транспорт, протащив его по затопленной трассе. Никто, к счастью, не пострадал.