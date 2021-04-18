Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"На кону безопасность Европы": Экс-президент Эстонии предложил не пускать россиян в ЕС

При этом РФ бывший лидер прибалтийского государства назвал "разбойничьей страной-изгоем, которая травит людей".

18 апреля 2021, 12:48
<p>Тоомас Хендрик Ильвес. Фото © Getty Images / Popow / ullstein bild</p>

Тоомас Хендрик Ильвес. Фото © Getty Images / Popow / ullstein bild

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что нужно временно запретить выдавать визы россиянам для въезда в страны Евросоюза.

"Возможно, следует ввести тайм-аут для любых, серьёзно, любых посещений из России. Перед вторжением в Крым эти люди надменно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, исключая случаи по срочным семейным обстоятельствам. На кону безопасность Европы. Хватит", — написал политик в "Твиттере".

При этом Ильвес назвал Россию "разбойничьей страной-изгоем, которая травит людей", но вместе с тем отметил, что такой шаг Евросоюза может навредить простым гражданам РФ.

"Становимся похожи на Мордовию": В Таллине обвинили украинцев в русификации Эстонии

"Становимся похожи на Мордовию": В Таллине обвинили украинцев в русификации Эстонии

Ранее в Евросоюзе заявили, что не намерены вслед за США вводить санкции против суверенного долга России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В "Интер РАО" сообщили, что Россия не прекращала поставки электроэнергии в Прибалтику

12 апреля, 10:00

Глава чешского МИД намерен обсудить "дело Врбетице" на заседании дипломатов Евросоюза

сегодня в 09:39

Госдеп назвал абсолютной ложью причастность США к попытке устранения Лукашенко

сегодня в 13:54

Познер отказался признавать Пушкина русским поэтом

сегодня в 13:44

"Шок-контент": Киркоров взбудоражил фанатов, показав реакцию на финал треш-шоу "Маска"

сегодня в 13:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1