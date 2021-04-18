"На кону безопасность Европы": Экс-президент Эстонии предложил не пускать россиян в ЕС

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что нужно временно запретить выдавать визы россиянам для въезда в страны Евросоюза.

"Возможно, следует ввести тайм-аут для любых, серьёзно, любых посещений из России. Перед вторжением в Крым эти люди надменно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, исключая случаи по срочным семейным обстоятельствам. На кону безопасность Европы. Хватит", — написал политик в "Твиттере".

При этом Ильвес назвал Россию "разбойничьей страной-изгоем, которая травит людей", но вместе с тем отметил, что такой шаг Евросоюза может навредить простым гражданам РФ.

Ранее в Евросоюзе заявили, что не намерены вслед за США вводить санкции против суверенного долга России.

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