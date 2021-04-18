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Власти Чехии пообещали рассекретить отчёт о "причастности российских спецслужб" к взрыву во Врбетице

Ранее из страны были высланы 18 российских дипломатов, также чешская полиция объявила в розыск двух россиян.

18 апреля 2021, 12:17
<p>Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Правительство Чехии намеревается рассекретить документ о возможной "причастности российских спецслужб" к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице. С таким заявлением перед журналистами выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Напомним, что инцидент произошёл в районе города Злин на востоке страны в 2014 году.

"Правительство это рассекретит, и общественность об этом может узнать", — сказал Бабиш.

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В 2014 году во Врбетице произошёл взрыв на складе боеприпасов. Накануне чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил о причастности к инциденту сотрудников российских спецслужб. По данным местных СМИ, взрыв якобы должен был предотвратить поставку оружия на Украину.

Вслед за обвинениями Чехия сообщила о высылке из страны 18 российских дипломатов, а полиция страны объявила в розыск двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении в Солсбери. Позже связь между их розыском и высылкой дипломатов опровергли.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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