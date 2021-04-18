Власти Чехии пообещали рассекретить отчёт о "причастности российских спецслужб" к взрыву во Врбетице
Ранее из страны были высланы 18 российских дипломатов, также чешская полиция объявила в розыск двух россиян.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Правительство Чехии намеревается рассекретить документ о возможной "причастности российских спецслужб" к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице. С таким заявлением перед журналистами выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Напомним, что инцидент произошёл в районе города Злин на востоке страны в 2014 году.
"Правительство это рассекретит, и общественность об этом может узнать", — сказал Бабиш.
"Превзошли заокеанских хозяев": МИД РФ выразил решительный протест Чехии после высылки 18 дипломатов
В 2014 году во Врбетице произошёл взрыв на складе боеприпасов. Накануне чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил о причастности к инциденту сотрудников российских спецслужб. По данным местных СМИ, взрыв якобы должен был предотвратить поставку оружия на Украину.
Вслед за обвинениями Чехия сообщила о высылке из страны 18 российских дипломатов, а полиция страны объявила в розыск двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении в Солсбери. Позже связь между их розыском и высылкой дипломатов опровергли.
Выбор редакции
"Превзошли заокеанских хозяев": МИД РФ выразил решительный протест Чехии после высылки 18 дипломатов
Жителей Воронежа напугали мощные взрывы неподалёку от города — видео
В Британии считают, что Елизавета II может отречься от престола после смерти принца Филиппа
В США умер знаменитый рэпер Black Rob
Москвичей предупредили о надвигающейся барической яме
Комментариев: 0