Власти Чехии пообещали рассекретить отчёт о "причастности российских спецслужб" к взрыву во Врбетице

Правительство Чехии намеревается рассекретить документ о возможной "причастности российских спецслужб" к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице. С таким заявлением перед журналистами выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Напомним, что инцидент произошёл в районе города Злин на востоке страны в 2014 году.

"Правительство это рассекретит, и общественность об этом может узнать", — сказал Бабиш.

В 2014 году во Врбетице произошёл взрыв на складе боеприпасов. Накануне чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил о причастности к инциденту сотрудников российских спецслужб. По данным местных СМИ, взрыв якобы должен был предотвратить поставку оружия на Украину.

Авторы