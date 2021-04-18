Москвичей предупредили о надвигающейся барической яме
К концу недели немного потеплеет, но потом придут холода.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
В Москве со вторника на среду ожидается резкое падение атмосферного давления. Барическая яма снизит показания барометров сразу на 20 единиц. Об этом в разговоре с РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Непогода в Москве на следующей неделе будет сопровождаться порывистым ветром и резкими колебаниями атмосферного давления, что ввергнет москвичей в барическую яму. Так, со вторника на среду показания барометров понизятся сразу на 20 единиц — с 752 до 732 миллиметров ртутного столба, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", — объяснил Тишковец.
Также синоптик отметил, что к концу недели температура воздуха повысится до 15–20 градусов тепла. Но после этого в столицу вновь придёт волна холода.
Напомним, ранее стало известно, что скоро в регионы Центрального федерального округа нагрянут облачность и затяжные дожди. При этом температура воздуха будет держаться в районе климатической нормы.
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