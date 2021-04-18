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Москвичей предупредили о надвигающейся барической яме

К концу недели немного потеплеет, но потом придут холода.

18 апреля 2021, 12:05
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

В Москве со вторника на среду ожидается резкое падение атмосферного давления. Барическая яма снизит показания барометров сразу на 20 единиц. Об этом в разговоре с РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Непогода в Москве на следующей неделе будет сопровождаться порывистым ветром и резкими колебаниями атмосферного давления, что ввергнет москвичей в барическую яму. Так, со вторника на среду показания барометров понизятся сразу на 20 единиц с 752 до 732 миллиметров ртутного столба, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", — объяснил Тишковец.

Также синоптик отметил, что к концу недели температура воздуха повысится до 15–20 градусов тепла. Но после этого в столицу вновь придёт волна холода.

Москвичей предупредили о заморозках и снеге в апреле

Москвичей предупредили о заморозках и снеге в апреле

Напомним, ранее стало известно, что скоро в регионы Центрального федерального округа нагрянут облачность и затяжные дожди. При этом температура воздуха будет держаться в районе климатической нормы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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