В Британии считают, что Елизавета II может отречься от престола после смерти принца Филиппа

Британская королева Елизавета II будет постепенно отдаляться от монарших обязанностей в связи со смертью своего мужа — принца Филиппа. Таким мнением с изданием Evening Standart поделилась профессор современной британской истории Университета Уорика, историк Сара Ричардсон.

Смерть принца Филиппа стала, по мнению Ричардсон, поворотной точкой, определяющей будущее британской монархии. Скорее всего, королева продолжит исполнять свои обязанности после похорон супруга — к некоторым уже приступила, — но со временем она будет постепенно отдаляться от монаршего бремени. Более 70 лет Елизавета II разделяла это со своим мужем Филиппом, чей уход оставил в ней пустоту.

"В каком-то смысле это — конец периода. Королева продолжит выполнять свои обязанности. Она уже вернулась к работе в некоторой степени. Я думаю, что она будет отдаляться всё больше и больше. Ей уже за 90 и, видя её там в одиночестве, после того как 70 с лишним лет её сопровождал Филипп, я думаю, что это — поворотный момент", — рассказала Ричардсон.

По словам профессора, у королевы очень сильное чувство долга, своих обязанностей и протокола. Елизавета II была на многих похоронах, и в день погребения Филиппа она продолжала исполнять все необходимые традиции и не показывала каких-либо эмоций.

Напомним, принц Филипп был похоронен накануне в часовне Святого Георгия, расположенной на территории Виндзорского замка — основной королевской резиденции, расположенной на западе от Лондона. Но своё последнее и окончательное пристанище его останки найдут после кончины Елизаветы II. Их перенесут в тот предел, где уже покоятся родители королевы — король Георг VI и королева Елизавета, её младшая сестра принцесса Маргарет, и где впоследствии будет похоронена сама Елизавета II.



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