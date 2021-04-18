В США умер знаменитый рэпер Black Rob

В США в 51 год скончался рэпер Black Rob (Роберт Росс). Музыкант запомнился композицией Whoa!, записанной в 2000-х годах.

По данным издания The Sun, артист находился в больнице в Атланте, где лечил заболевание почек. В Сети даже появилось видео с просьбой помочь рэперу с оплатой услуг за лечение и условия пребывания. Однако медики не смогли спасти Росса. О смерти рэпера сообщил его коллега из Bad Boy Records Марк Карри.

Настоящее имя Чёрного Роба — Роберт Росс. Он родился в июне 1968 года в Нью-Йорке. Первый альбом выпустил в 2000 году. Сингл с названием Whoa! успешно покорил чарт Billboard Hot 100.

Ранее Лайф рассказывал, что рэпер DMX скончался в нью-йоркской больнице 9 апреля, ему было 50 лет. За несколько дней до этого он был госпитализирован с сердечным приступом и в критическом состоянии после передозировки наркотиков. Врачи в течение недели боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

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