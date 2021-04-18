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В США умер знаменитый рэпер Black Rob

У музыканта были сложности с почками, и некоторое время он провёл в больнице. Однако врачи не смогли его спасти.

18 апреля 2021, 12:09
<p>Black Rob (Роберт Росс). Фото © Getty Images / Brad Barket</p>

Black Rob (Роберт Росс). Фото © Getty Images / Brad Barket

В США в 51 год скончался рэпер Black Rob (Роберт Росс). Музыкант запомнился композицией Whoa!, записанной в 2000-х годах.

По данным издания The Sun, артист находился в больнице в Атланте, где лечил заболевание почек. В Сети даже появилось видео с просьбой помочь рэперу с оплатой услуг за лечение и условия пребывания. Однако медики не смогли спасти Росса. О смерти рэпера сообщил его коллега из Bad Boy Records Марк Карри.

После смерти рэпера DMX в свет вышла его новая песня

После смерти рэпера DMX в свет вышла его новая песня

Настоящее имя Чёрного Роба — Роберт Росс. Он родился в июне 1968 года в Нью-Йорке. Первый альбом выпустил в 2000 году. Сингл с названием Whoa! успешно покорил чарт Billboard Hot 100.

Ранее Лайф рассказывал, что рэпер DMX скончался в нью-йоркской больнице 9 апреля, ему было 50 лет. За несколько дней до этого он был госпитализирован с сердечным приступом и в критическом состоянии после передозировки наркотиков. Врачи в течение недели боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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