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Категорий: 18

В Зеленограде мужчина застрелил сожительницу, а после свёл счёты с жизнью

Стрелку планируется назначить психолого-психиатрическую экспертизу посмертно.

18 апреля 2021, 12:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Житель Зеленограда вечером 17 апреля выстрелил в голову сожительнице из травматического оружия, женщина скончалась на месте. После того 66-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Отмечается, что пенсионер совершил преступление на почве личных неприязненных отношений. Правоохранительные органы проводят комплекс мер, направленных на установление причин. Мужчине планируется назначить психолого-психиатрическую экспертизу посмертно.

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Ранее Лайф сообщал, что расчленившего жену петербуржца направили на принудительное лечение в психбольницу.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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