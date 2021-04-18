В Зеленограде мужчина застрелил сожительницу, а после свёл счёты с жизнью

Житель Зеленограда вечером 17 апреля выстрелил в голову сожительнице из травматического оружия, женщина скончалась на месте. После того 66-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.