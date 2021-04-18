Хотели сделать красивое селфи: отец с дочкой чудом спаслись, сорвавшись в водопад — видео

Отец с дочкой чудом спаслись, сорвавшись в водопад. Видео © Instagram / kokshetauasia

Желание сделать красивый снимок чуть не обернулось трагедией для жителя Казахстана и его дочери. Во время фотографирования они сорвались со склона и упали прямо в бурные воды Ульгилинского водопада. Об этом сообщает местное новостное агентство Kokshetau Asia.

На кадрах видно, как ничего не подозревающие отец и дочка срываются со склона и падают в воду. К счастью, мужчина быстро сориентировался, успел схватить и девочку, и находившийся на его пути валун. После этого на помощь к ним пришли очевидцы и быстро вытащили из водного плена.

Пострадавших доставили в больницу, но, к счастью, помощь медиков им почти не понадобилась: отец вышел буквально "сухим из воды", не получив травм, а дочка отделалась лёгкими ушибами и испугом, а посему их почти сразу отпустили домой.

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