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Познер отказался признавать Пушкина русским поэтом

Его творчество слишком сильно выбивается из общего ряда других авторов-классиков, считает журналист.

18 апреля 2021, 13:44
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов © Wikipedia

Александр Пушкин не является русским поэтом из-за необычайно светлого настроения в своих произведениях. Такое мнение высказал российский журналист и телеведущий Владимир Познер, опубликовав в своей колонке размышления об Александре Сергеевиче.

"Он светлый, он улыбается каждым своим словом. Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем. А Пушкин радуется жизни, в нём есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя. Чистая прелесть, читаешь и думаешь: надо же такое написать! Это просто радостно, это лучистый свет, это поразительное ощущение, вызывающее улыбку, даже если слёзы наворачиваются", — объяснил Познер свою позицию.

По словам журналиста, до Пушкина литературный русский язык не был таким живым и отличался своей тяжеловесностью. В пример он привёл Державина и Жуковского.

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"Был Державин, был Жуковский — но это всё напыщенно, тяжеловесно. И вдруг из этого, в общем не очень яркого и живого способа складывать слова возникает какая-то музыка, симфония языка, слова просто пляшут, и это радует невероятно", раскрыл мысль Познер.

Он добавил, что хотел бы взять интервью у Пушкина, "если бы можно было выбирать не только среди живущих". Хотя Александр Сергеевич и был очень сложным человеком, но с ним бы получился "искромётный разговор", отметил Познер. И несмотря на то, что сам Пушкин считал себя русским, журналист подчеркнул, что настроение в его произведениях сильно отличается от творчества среднестатистического русского автора.

"Да, он прекрасно чувствовал и описывал русского человека, но для меня нерусскость Пушкина — именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору — северному, мрачному — не очень присущ", — подытожил Познер.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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