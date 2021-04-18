Госдеп назвал абсолютной ложью причастность США к попытке устранения Лукашенко

США непричастны к попытке устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко и государственного переворота в республике. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США.

Он отметил, что в Вашингтоне ознакомились с утверждениями белорусского лидера о предотвращённом покушении на него и сообщениями российских СМИ.

"Любое предположение о том, что Правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным", — заявил представитель Госдепа.

Напомним, как ранее заявил белорусский президент, санкцию на организацию покушения дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

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