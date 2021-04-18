Захарова увидела связь между высылкой дипломатов из Чехии и подготовкой госпереворота в Белоруссии
Дипломат подчеркнула, что своими действиями Прага показала явное отсутствие какой-либо самостоятельности в вопросе международных отношений.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Заявления Чехии о высылке российских дипломатов, по задумке Запада, должны были перекрыть информацию о подготовке государственного переворота в Белоруссии. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В информационном пространстве, в первую очередь западном, нужно было нашим западным партнёрам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны РФ, так и со стороны Республики Беларусь относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
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Представитель МИД отметила, что действия Чехии говорят о явном отсутствии какой-либо самостоятельной линии в вопросе международных отношений, и, в частности, с Россией. Она добавила, что в скором времени будет объявлено об ответных мерах на высылку российских дипломатов.
"Важно было чётко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждёт их, я думаю, в ближайшее время", — заявила Захарова.
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Как сообщал Лайф, накануне стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Председатель правительства страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а чешская полиция, в свою очередь, объявила в розыск обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Петрова и Боширова. Позже связь их розыска с высылкой дипломатов в Чехии опровергли.
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