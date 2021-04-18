Захарова увидела связь между высылкой дипломатов из Чехии и подготовкой госпереворота в Белоруссии

Заявления Чехии о высылке российских дипломатов, по задумке Запада, должны были перекрыть информацию о подготовке государственного переворота в Белоруссии. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В информационном пространстве, в первую очередь западном, нужно было нашим западным партнёрам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны РФ, так и со стороны Республики Беларусь относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Представитель МИД отметила, что действия Чехии говорят о явном отсутствии какой-либо самостоятельной линии в вопросе международных отношений, и, в частности, с Россией. Она добавила, что в скором времени будет объявлено об ответных мерах на высылку российских дипломатов.

"Важно было чётко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждёт их, я думаю, в ближайшее время", — заявила Захарова.

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