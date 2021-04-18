"Всё устаревает": Космонавты оценили намерение России выйти из проекта МКС

Международная космическая станция (МКС) хоть и находится в прекрасном техническом состоянии, но с течением времени техника всё равно устаревает и поддерживать её состояние становится всё сложнее. Таким мнением поделился космонавт Павел Виноградов.

"Станция сейчас находится в прекрасном состоянии и самочувствии. Станция функционирует, работает, никаких проблем на станции нет. Кроме её почтенного возраста, больше ничего плохого про МКС сказать невозможно", — отметил космонавт в беседе с телеканалом "360".

Его коллега Андрей Борисенко напомнил, что МКС уже 20 лет. По его словам, это достаточно почтенный возраст для подобного космического комплекса. Лучше строить новое, чем пользоваться старым, считает космонавт.

"С течением времени всё устаревает, требует усиленного обслуживания, это закон любой техники. Станция уже солидная, и с каждым годом её эксплуатация становится всё дороже и где-то сложнее", — с сожалением заключил Борисенко.

Ранее стало известно, что Россия намерена выйти из проекта МКС до 2025 года. В "Роскосмосе" добавили, что само решение о прекращении полётов российских космонавтов на МКС будет приниматься не раньше чем через несколько лет.

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