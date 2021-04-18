На Кубани полицейский лоб в лоб влетел в иномарку с годовалым ребёнком внутри
В результате аварии пострадало три человека, включая самого правоохранителя. Малыш при этом отделался лишь испугом.
В Краснодарском крае участковый устроил серьёзное ДТП. По данным Лайфа, он вылетел на своём автомобиле на встречку и врезался в иномарку, в которой находился годовалый ребёнок.
Авария произошла минувшей ночью на трассе Краснодар — Абинск. 28-летний участковый на ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем BMW. В результате ДТП пострадали сам полицейский, 42-летняя женщина, сидевшая за рулём иномарки, и её пассажирка. Ребёнок, находившийся в машине, чудом не получил травм.
Ранее Лайф рассказывал о жутком ДТП в Ростовской области, в результате которого пятеро подростков погибли. Молодые люди украли ключи от машины родителей и поехали кататься по городу. В итоге 14-летний водитель не справился с управлением и влетел в дерево. Из шестерых подростков выжил один, сейчас он находится в коме.
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