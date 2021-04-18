На Кубани полицейский лоб в лоб влетел в иномарку с годовалым ребёнком внутри

Фото с места ДТП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Краснодарском крае участковый устроил серьёзное ДТП. По данным Лайфа, он вылетел на своём автомобиле на встречку и врезался в иномарку, в которой находился годовалый ребёнок.

Авария произошла минувшей ночью на трассе Краснодар — Абинск. 28-летний участковый на ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем BMW. В результате ДТП пострадали сам полицейский, 42-летняя женщина, сидевшая за рулём иномарки, и её пассажирка. Ребёнок, находившийся в машине, чудом не получил травм.