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Категорий: 18

На Кубани полицейский лоб в лоб влетел в иномарку с годовалым ребёнком внутри

В результате аварии пострадало три человека, включая самого правоохранителя. Малыш при этом отделался лишь испугом.

18 апреля 2021, 14:36
Фото с места ДТП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места ДТП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Краснодарском крае участковый устроил серьёзное ДТП. По данным Лайфа, он вылетел на своём автомобиле на встречку и врезался в иномарку, в которой находился годовалый ребёнок.

Авария произошла минувшей ночью на трассе Краснодар — Абинск. 28-летний участковый на ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем BMW. В результате ДТП пострадали сам полицейский, 42-летняя женщина, сидевшая за рулём иномарки, и её пассажирка. Ребёнок, находившийся в машине, чудом не получил травм.

Полиция ищет человека, купившего шесть литров пива разбившимся в ДТП под Ростовом подросткам

Полиция ищет человека, купившего шесть литров пива разбившимся в ДТП под Ростовом подросткам

Ранее Лайф рассказывал о жутком ДТП в Ростовской области, в результате которого пятеро подростков погибли. Молодые люди украли ключи от машины родителей и поехали кататься по городу. В итоге 14-летний водитель не справился с управлением и влетел в дерево. Из шестерых подростков выжил один, сейчас он находится в коме.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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