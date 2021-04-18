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Помощник Байдена оценил вероятность встречи президентов США и России

При этом Салливан отказался давать прогнозы насчёт вероятного места и даты проведения саммита.

18 апреля 2021, 14:29
<p>Фото © Getty Images / Chip Somodevilla</p>

Фото © Getty Images / Chip Somodevilla

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится только при наличии определённых условий. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

"Мы обсуждаем это, и саммит, конечно, должен был бы состояться при соответствующих условиях, таким образом, чтобы это продвинуло отношения вперёд", — сказал он.

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Салливан также добавил, что в настоящее время конкретных планов относительно указанной встречи нет. Также он отказался давать прогнозы насчёт вероятного места и даты проведения саммита.

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Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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