Помощник Байдена оценил вероятность встречи президентов США и России

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится только при наличии определённых условий. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

"Мы обсуждаем это, и саммит, конечно, должен был бы состояться при соответствующих условиях, таким образом, чтобы это продвинуло отношения вперёд", — сказал он.

Салливан также добавил, что в настоящее время конкретных планов относительно указанной встречи нет. Также он отказался давать прогнозы насчёт вероятного места и даты проведения саммита.

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