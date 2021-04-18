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Королева Елизавета II оставила трогательное послание на гробу принца Филиппа

Накануне его похоронили на территории Виндзорского замка — основной королевской резиденции, расположенной на западе от Лондона.

18 апреля 2021, 15:26
<p>Фото © PA / ТАСС</p>

Фото © PA / ТАСС

В день похорон принца Филиппа королева Великобритании Елизавета II оставила трогательное послание на крышке его гроба. Написанный от руки текст венчала строчка: "От Лиллибет".

Как пишет издание People, отец Елизаветы II король Георг VI звал её Лиллибет, а потом так её стал называть и принц Филипп. Это детское прозвище привязалось к Елизавете, потому что, будучи маленькой девочкой, она не могла правильно выговорить своё имя.

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Напомним, принц Филипп был похоронен накануне в часовне Святого Георгия, расположенной на территории Виндзорского замка — основной королевской резиденции, расположенной на западе от Лондона. Но своё последнее и окончательное пристанище его останки найдут после кончины Елизаветы II. Их перенесут в тот предел, где уже покоятся родители королевы — король Георг VI и королева Елизавета, её младшая сестра принцесса Маргарет и где впоследствии будет похоронена сама Елизавета II.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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