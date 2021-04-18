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Лечат европейские врачи": На Украине рассказали о тяжёлой болезни Верки Сердючки

По словам продюсера, болезнь Андрея Данилко "гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд".

18 апреля 2021, 15:35
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, борется с тяжёлым заболеванием. Об этом рассказал его продюсер Юрий Никитин в шоу "Зірковий шлях".

По его словам, болезнь артиста "гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд". Данилко находится под наблюдением не только украинских врачей, но и иностранных специалистов из Европы.

"Там большая группа специалистов над этим работает, врачи не только с Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу", — сказал Никитин.

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Данилко рассказывал о проблемах со здоровьем ещё несколько лет назад, однако тогда он успокоил фанатов, отметив, что недуг поддаётся лечению. А в прошлом году Верка Сердючка выпустила мини-альбом после 12 лет молчания.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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