Лечат европейские врачи": На Украине рассказали о тяжёлой болезни Верки Сердючки
По словам продюсера, болезнь Андрея Данилко "гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд".
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, борется с тяжёлым заболеванием. Об этом рассказал его продюсер Юрий Никитин в шоу "Зірковий шлях".
По его словам, болезнь артиста "гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд". Данилко находится под наблюдением не только украинских врачей, но и иностранных специалистов из Европы.
"Там большая группа специалистов над этим работает, врачи не только с Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу", — сказал Никитин.
Данилко рассказывал о проблемах со здоровьем ещё несколько лет назад, однако тогда он успокоил фанатов, отметив, что недуг поддаётся лечению. А в прошлом году Верка Сердючка выпустила мини-альбом после 12 лет молчания.
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