"Авангард" разгромил ЦСКА в первом финальном матче Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартовала финальная серия Кубка Гагарина между столичным ЦСКА и омским "Авангардом". В первом матче, который прошёл в Москве на "ЦСКА-арене", победу отпраздновали омские хоккеисты — 4:1.

На 16-й минуте матча нападающий "ястребов" Егор Чинахов хлёстким броском открыл счёт.

В середине второго периода защитник Кирилл Готовец упрочил преимущество "Авангарда", забросив вторую шайбу.

Третий отрезок матча стартовал с гола в исполнении армейского нападающего Андрея Локтионова.

Однако спустя 10 минут Рид Буше реализовал первое удаление хозяев, тем самым вернув омской команде преимущество в две шайбы — 3:1.

Четвёртый гол гости забили, когда армейцы заменили своего вратаря на шестого полевого хоккеиста, — форвард Илья Каблуков поразил пустые ворота красно-синих, установив итоговые 4:1

Таким образом, "Авангард" повёл в серии (1-0), которая продлится до четырёх побед одной из команд. Вторая игра состоится 20 апреля также в Москве, после чего соперники переберутся в Балашиху.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Первый матч

ЦСКА (Москва) — "Авангард" (Омск) — 1:4 (0:1; 0:1; 1:2), в серии — 0-1

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