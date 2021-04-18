Макс Ферстаппен выиграл второй этап сезона "Формулы-1", россиянин Мазепин — 17-й
Второе место занял действующий чемпион, британец Льюис Хэмилтон, а третьим стал его соотечественник Ландо Норрис.
Макс Ферстаппен выиграл второй этап сезона "Формулы-1". Видео © Twitter / F1
Победителем второго этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Эмилии-Романьи, прошедшем в итальянской Имоле, стал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Вторым финишировал действующий чемпион, британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (отставание — 22,000 секунды), который во время гонки попал в аварию, но, несмотря на это, смог вернуться на трассу, а также показать лучший круг гонки. Третьим же пришёл ещё один британец — Ландо Норрис ("Макларен", +23,702).
Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин занял 17-е место, его партнёр по команде Мик Шумахер расположился строчкой выше. Оба пилота отстали от победителя на два круга.
Не обошлось на Гран-при и без серьёзных происшествий: на 33-м круге гонка была приостановлена из-за аварии с участием финского гонщика "Мерседеса" Валттери Боттаса и британского пилота "Уильямса" Джорджа Расселла.
Ранее Мазепин назвал своей ошибкой сход с трассы в дебютной гонке. Помимо этого пилот пожаловался на проблемы с тормозами болида.
Фото © Instagram / maxverstappen1