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Категорий: 18

Тиму Белорусских хотят привезти в Россию на концерт, несмотря на приговор суда

По словам организаторов, заключены все официальные договоры, которые доказывают, что артист должен выехать на гастроли.

18 апреля 2021, 16:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/belorusskih.love/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belorusskih.love</a></p>

Фото © Instagram / belorusskih.love

Организаторы концертов певца Тимы Белорусских хотят привезти его в Россию, несмотря на два года ограничения свободы за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщило екатеринбургское издание "Моменты". Именно в столице Урала 18 сентября планируется концерт артиста.

"У нас с ним как с артистом заключены все официальные договоры, которые доказывают, что Белорусских должен выехать на гастроли, эти документы служат основанием получить разрешение на выезд", — рассказала организатор выступления в екатеринбургском "Телеклубе" Екатерина Махнева.

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Как ранее сообщал сам артист, у него есть обязательства перед организаторами выступлений в России.

Напомним, ранее известного певца суд приговорил к двум годам "домашней химии" за незаконный оборот наркотиков. Он оценил наказание и заметил, что не собирается обжаловать его. Тима Белорусских также отметил, что стал сильнее и начинает новую жизнь.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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