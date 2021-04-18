Тиму Белорусских хотят привезти в Россию на концерт, несмотря на приговор суда

Организаторы концертов певца Тимы Белорусских хотят привезти его в Россию, несмотря на два года ограничения свободы за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщило екатеринбургское издание "Моменты". Именно в столице Урала 18 сентября планируется концерт артиста.

"У нас с ним как с артистом заключены все официальные договоры, которые доказывают, что Белорусских должен выехать на гастроли, эти документы служат основанием получить разрешение на выезд", — рассказала организатор выступления в екатеринбургском "Телеклубе" Екатерина Махнева.

Как ранее сообщал сам артист, у него есть обязательства перед организаторами выступлений в России.

Напомним, ранее известного певца суд приговорил к двум годам "домашней химии" за незаконный оборот наркотиков. Он оценил наказание и заметил, что не собирается обжаловать его. Тима Белорусских также отметил, что стал сильнее и начинает новую жизнь.

Авторы