Тиму Белорусских хотят привезти в Россию на концерт, несмотря на приговор суда
По словам организаторов, заключены все официальные договоры, которые доказывают, что артист должен выехать на гастроли.
Фото © Instagram / belorusskih.love
Организаторы концертов певца Тимы Белорусских хотят привезти его в Россию, несмотря на два года ограничения свободы за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщило екатеринбургское издание "Моменты". Именно в столице Урала 18 сентября планируется концерт артиста.
"У нас с ним как с артистом заключены все официальные договоры, которые доказывают, что Белорусских должен выехать на гастроли, эти документы служат основанием получить разрешение на выезд", — рассказала организатор выступления в екатеринбургском "Телеклубе" Екатерина Махнева.
"У каждого есть скелеты в шкафу": Тима Белорусских впервые показал свою дочь, которую скрывал пять лет
Как ранее сообщал сам артист, у него есть обязательства перед организаторами выступлений в России.
Напомним, ранее известного певца суд приговорил к двум годам "домашней химии" за незаконный оборот наркотиков. Он оценил наказание и заметил, что не собирается обжаловать его. Тима Белорусских также отметил, что стал сильнее и начинает новую жизнь.
Лента новостей
Выбор редакции
"У каждого есть скелеты в шкафу": Тима Белорусских впервые показал свою дочь, которую скрывал пять лет
"Изучили тексты песен": В Минске во второй раз отменили концерт группы "Каста"
Лечат европейские врачи": На Украине рассказали о тяжёлой болезни Верки Сердючки
Макс Ферстаппен выиграл второй этап сезона "Формулы-1", россиянин Мазепин — 17-й
У девушки выросла только одна грудь, но она ничего не хочет менять, даже узнав причину патологии
Комментариев: 0