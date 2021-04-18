США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии
Конкретных мер в Белом доме не назвали, но уточнили, что Вашингтон рассматривает много разных возможностей "заставить Россию заплатить".
Фото © ТАСС / Снимок с видео / Пресс-служба Бабушкинского суда
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что России грозят "последствия" в случае смерти блогера Алексея Навального в колонии.
"Мы разговаривали с Правительством России по поводу того, что происходит с Навальным. Мы сообщили, что будут последствия, если Навальный умрёт", — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.
При этом конкретных мер он не назвал, но уточнил, что Вашингтон рассматривает много разных возможностей "заставить Россию заплатить". По словам Салливана, в Белом доме пришли к выводу, что обсуждать эту ситуацию с Москвой лучше по дипломатическим каналам, а не через публичные заявления.
Напомним, 2 февраля текущего года Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет. Информация об этапировании Навального в колонию держалась под строжайшим секретом. 12 марта адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове. И лишь 15 марта всем окончательно стало ясно, что это Навальный. Позднее журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем.
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