США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии

"Мы разговаривали с Правительством России по поводу того, что происходит с Навальным. Мы сообщили, что будут последствия, если Навальный умрёт", — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

При этом конкретных мер он не назвал, но уточнил, что Вашингтон рассматривает много разных возможностей "заставить Россию заплатить". По словам Салливана, в Белом доме пришли к выводу, что обсуждать эту ситуацию с Москвой лучше по дипломатическим каналам, а не через публичные заявления.