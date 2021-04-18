Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

У Посольства РФ в Праге произошла стычка между сторонниками и противниками России

Чешские активисты принесли с собой плакаты и транспаранты с надписями, оскорбляющими власти России, а также выступающего за развитие добрососедских связей с РФ президента страны Милоша Земана.

18 апреля 2021, 15:50

У Посольства РФ в Праге произошла стычка между сторонниками и противниками России. Видео © Twitter / vodvarkova_k

В воскресенье возле здания Посольства РФ в Праге прошёл митинг в поддержку решения властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов. Согласно сообщениям местной полиции, акция завершилась стычкой между сторонниками и противниками России, один из участников акции был задержан.

Гражданская инициатива "Миллион мгновений" организовала демонстрацию в связи с утверждениями чешских властей о причастности российских спецслужб к взрыву, произошедшему в 2014 году на складе боеприпасов во Врбетице на востоке республики. Активисты принесли с собой плакаты и транспаранты с надписями, оскорбляющими власти России, а также выступающего за развитие добрососедских связей с РФ президента Чехии Милоша Земана.

"Превзошли заокеанских хозяев": МИД РФ выразил решительный протест Чехии после высылки 18 дипломатов

"Превзошли заокеанских хозяев": МИД РФ выразил решительный протест Чехии после высылки 18 дипломатов

Однако мирно попротестовать им не удалось: почти сразу же к месту их собрания подтянулись сторонники России, которые желали выразить своё несогласие с действиями властей Чехии. Один из этих активистов попытался выступить перед собравшимися, включив переносной громкоговоритель, однако почти сразу у него вырвали микрофон, началась потасовка. Её быстро пресекли бойцы спецназа, охранявшие вход на территорию Посольства РФ.

Захарова увидела связь между высылкой дипломатов из Чехии и подготовкой госпереворота в Белоруссии

Захарова увидела связь между высылкой дипломатов из Чехии и подготовкой госпереворота в Белоруссии

Как сообщал Лайф, накануне стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Председатель правительства страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а чешская полиция, в свою очередь, объявила в розыск обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Петрова и Боширова. Позже связь их розыска с высылкой дипломатов в Чехии опровергли.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1