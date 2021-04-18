У Посольства РФ в Праге произошла стычка между сторонниками и противниками России. Видео © Twitter / vodvarkova_k

В воскресенье возле здания Посольства РФ в Праге прошёл митинг в поддержку решения властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов. Согласно сообщениям местной полиции, акция завершилась стычкой между сторонниками и противниками России, один из участников акции был задержан.

Гражданская инициатива "Миллион мгновений" организовала демонстрацию в связи с утверждениями чешских властей о причастности российских спецслужб к взрыву, произошедшему в 2014 году на складе боеприпасов во Врбетице на востоке республики. Активисты принесли с собой плакаты и транспаранты с надписями, оскорбляющими власти России, а также выступающего за развитие добрососедских связей с РФ президента Чехии Милоша Земана.

Однако мирно попротестовать им не удалось: почти сразу же к месту их собрания подтянулись сторонники России, которые желали выразить своё несогласие с действиями властей Чехии. Один из этих активистов попытался выступить перед собравшимися, включив переносной громкоговоритель, однако почти сразу у него вырвали микрофон, началась потасовка. Её быстро пресекли бойцы спецназа, охранявшие вход на территорию Посольства РФ.

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