У Посольства РФ в Праге произошла стычка между сторонниками и противниками России
Чешские активисты принесли с собой плакаты и транспаранты с надписями, оскорбляющими власти России, а также выступающего за развитие добрососедских связей с РФ президента страны Милоша Земана.
У Посольства РФ в Праге произошла стычка между сторонниками и противниками России. Видео © Twitter / vodvarkova_k
В воскресенье возле здания Посольства РФ в Праге прошёл митинг в поддержку решения властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов. Согласно сообщениям местной полиции, акция завершилась стычкой между сторонниками и противниками России, один из участников акции был задержан.
Гражданская инициатива "Миллион мгновений" организовала демонстрацию в связи с утверждениями чешских властей о причастности российских спецслужб к взрыву, произошедшему в 2014 году на складе боеприпасов во Врбетице на востоке республики. Активисты принесли с собой плакаты и транспаранты с надписями, оскорбляющими власти России, а также выступающего за развитие добрососедских связей с РФ президента Чехии Милоша Земана.
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Однако мирно попротестовать им не удалось: почти сразу же к месту их собрания подтянулись сторонники России, которые желали выразить своё несогласие с действиями властей Чехии. Один из этих активистов попытался выступить перед собравшимися, включив переносной громкоговоритель, однако почти сразу у него вырвали микрофон, началась потасовка. Её быстро пресекли бойцы спецназа, охранявшие вход на территорию Посольства РФ.
Как сообщал Лайф, накануне стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Председатель правительства страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а чешская полиция, в свою очередь, объявила в розыск обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Петрова и Боширова. Позже связь их розыска с высылкой дипломатов в Чехии опровергли.
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