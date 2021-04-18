Подравшиеся в Казанском цирке слонихи переехали на новое место жительства — в крымский парк "Тайган"

Подравшиеся в прошлом месяце в Казанском зоопарке слонихи переехали на новое место жительства. Теперь гиганты на постоянной основе будут жить в крымском сафари-парке "Тайган".

Как рассказал владелец зоопарка Олег Зубков в своём ютуб-канале, в его учреждении давно не хватало именно этих животных. Там для них построили большие помещения со сквозным окном между вольерами, чтобы слоны могли оставаться рядом друг с другом.

Глава пресс-службы парка Татьяна Алексагина в беседе с РИА "Новости" рассказала, что две слонихи прибыли в Крым по линии Росгосцирка. До этого подобных животных в учреждении не было, а все слоны приезжали лишь вместе с цирковыми представлениями. По словам Алексагиной, сейчас слонихам необходимо адаптироваться к новому месту, а также пройти карантин. После этого животных начнут выводить на свежий воздух.

Напомним, инцидент в Казанском цирке произошёл 21 марта. Тогда одна из слоних "вышла из себя", повалив на пол "напарницу" по номеру, и тем самым шокировала зрителей. Животное быстро успокоили, а причиной такого поведения назвали ревность к дрессировщику.

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