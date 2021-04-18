СМИ сообщили о вызове посла Чехии в российский МИД
Ранее данная республика выслала 18 российских дипломатов, которых заподозрили в работе на спецслужбы.
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"В МИД РФ вызван чешский посол", — цитирует агентство слова инсайдера.
Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИДе назвали действия Чехии фокусами.
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