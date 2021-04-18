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Категорий: 18

СМИ сообщили о вызове посла Чехии в российский МИД

Ранее данная республика выслала 18 российских дипломатов, которых заподозрили в работе на спецслужбы.

18 апреля 2021, 16:27
<p>Посол Чехии в России Витезслав Пивонька. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В МИД РФ вызван чешский посол", — цитирует агентство слова инсайдера.

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Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИДе назвали действия Чехии фокусами.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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