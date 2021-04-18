"Пытался вербовать военных": В КГБ Белоруссии заявили о связях Зенковича со спецслужбами США

Адвокат Юрий Зенкович, который был задержан за подготовку переворота в Белоруссии, связан со спецслужбами США. Он пытался вербовать белорусских военных, заявили в КГБ республики.

Юрий Зенкович. Фото © Euroradio

"Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами США. На территории Белоруссии он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооружённых сил Беларуси и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти", — отметил в интервью ОНТ начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

Он добавил, что задокументированы встречи с военнослужащими и членами террористических групп. Также КГБ зафиксировано два случая передачи военным денег.

Бычек добавил, что информация о прибытии Зенковича в Москву поступила в марте. После этого руководство КГБ связалось с Москвой и запросило возможность прибытия в столицу России оперативной группы. В результате совместной операции участники заговора были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путём". Отмечается, что такое происходит впервые в истории страны. Обвиняемым грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

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