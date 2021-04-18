"Подобное не применялось прежде": Названа отличительная особенность системы "воздушного минирования" от БПЛА

Уникальность первой в мире системы "воздушного минирования" против беспилотников, которую разработали в России, заключается именно в её применении к воздушной цели. Хотя сама концепция ударов такими аппаратами по наземным целям существует уже давно. Об этом в беседе с kp.ru рассказал вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

"Новизна системы может заключаться в том, что против беспилотников подобное не применялось прежде, а вот против радиолокационных станций — применялось. Да, такой БПЛА входит в барражирующий режим и в режиме ожидания курсирует и ждёт. И, как только зафиксировала работу РЛС, он уничтожает цель", — отметил Сивков, добавив, что теперь такое происходит и в воздухе.

По его словам, новая система "Ланцет" может развивать скорость до 300 километров в час, при этом оставаясь на связи с центром управления на удалении до 40 километров.

Как ранее сообщал Лайф, сейчас система проходит испытания, в ходе которых отрабатывает удары по воздушным шарам. Кроме того, несколько запусков было сделано с катера, все аппараты в итоге показали себя хорошо.

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