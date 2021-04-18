Горят кресты и могилы: в Нижегородской области мощный природный пожар охватил кладбище — видео

По данным МЧС, в регионе зафиксировано более 80 пожаров, а на территории областного центра — 20.

Также Лайф рассказывал, что в деревне Бызово Свердловской области на месте пожара нашли тела четырёх детей. До прибытия пожарных из дома успели выбежать четыре человека. Из них двое детей были госпитализированы с ожогами. Здание сгорело менее чем за час. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.