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Горят кресты и могилы: в Нижегородской области мощный природный пожар охватил кладбище — видео

Окапывание и тушение не дало желаемых результатов, несмотря на все усилия жителей.

18 апреля 2021, 18:25

Фото © Telegram / Нижний №1

В Нижегородской области мощный природный пожар охватил кладбище. Видео © Telegram / Нижний №1

Жители города Богородска в Нижегородской области засняли видео пожара на Воскресенском кладбище, пишет телеграм-канал "Нижний №1".

Началось всё с сухой травы, которую ветром раздуло молниеносно. В итоге сгорели десятки могил — сожжены кресты, обуглены памятники. Жители пытались тушить, окапывать, но противостоять огню сложно.

По данным МЧС, в регионе зафиксировано более 80 пожаров, а на территории областного центра — 20.

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Также Лайф рассказывал, что в деревне Бызово Свердловской области на месте пожара нашли тела четырёх детей. До прибытия пожарных из дома успели выбежать четыре человека. Из них двое детей были госпитализированы с ожогами. Здание сгорело менее чем за час. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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