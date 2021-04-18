Горят кресты и могилы: в Нижегородской области мощный природный пожар охватил кладбище — видео
Окапывание и тушение не дало желаемых результатов, несмотря на все усилия жителей.
Фото © Telegram / Нижний №1
В Нижегородской области мощный природный пожар охватил кладбище. Видео © Telegram / Нижний №1
Жители города Богородска в Нижегородской области засняли видео пожара на Воскресенском кладбище, пишет телеграм-канал "Нижний №1".
Началось всё с сухой травы, которую ветром раздуло молниеносно. В итоге сгорели десятки могил — сожжены кресты, обуглены памятники. Жители пытались тушить, окапывать, но противостоять огню сложно.
По данным МЧС, в регионе зафиксировано более 80 пожаров, а на территории областного центра — 20.
Также Лайф рассказывал, что в деревне Бызово Свердловской области на месте пожара нашли тела четырёх детей. До прибытия пожарных из дома успели выбежать четыре человека. Из них двое детей были госпитализированы с ожогами. Здание сгорело менее чем за час. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
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