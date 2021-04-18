В московском ТЦ блогер ради хайпа разбросал купюры "банка приколов" и спровоцировал потасовку

Парень по имени Анджан собрал толпу людей и стал кидать им деньги. Вскоре это стало причиной потасовки, которую блогер снимал на видео. Однако, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, деньги оказались не настоящими, а из "банка приколов".