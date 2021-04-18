В московском ТЦ блогер ради хайпа разбросал купюры "банка приколов" и спровоцировал потасовку
Происходящее парень снимал на видео, а после опубликовал ролик в социальной сети. В полицию заявлений о противоправных действиях и пострадавших не поступало.
В московском ТЦ блогер ради хайпа разбросал купюры "банка приколов". Видео © Соцсети
В московском ТЦ "Афимолл" тиктокер спровоцировал массовую драку, решив разбросать пачку денег для своего нового видео. Кадры происшествия появились в социальных сетях.
Парень по имени Анджан собрал толпу людей и стал кидать им деньги. Вскоре это стало причиной потасовки, которую блогер снимал на видео. Однако, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, деньги оказались не настоящими, а из "банка приколов".
"Как сообщил охранник торгового центра, неизвестный мужчина раскидал купюры "банка приколов", посетители ТЦ начали их собирать", — сообщил источник.
В полицию заявлений о противоправных действиях и пострадавших не поступало.
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