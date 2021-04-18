Армия нуждается в технике и боеприпасах: на Украине заявили о неготовности к войне

Если в Донбассе возобновятся военные действия, вплоть до полномасштабной войны, то украинская армия окажется в худшем положении, чем в 2014 году. Такую точку зрения высказал внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.

"На фронте очень хорошо видно, что руководство государства не уделяет серьёзного внимания военным реформам. Это государство должно решать этот системный вопрос, и вопрос этот не решается", — сказал он в интервью каналу Апостроф TV.

Бутусов отметил, что армия нуждается во внедорожниках, приборах ночного видения, тепловизорах, а объём закупок этой техники остаётся на мизерном уровне. И это не говоря о нехватке боеприпасов. По словам Бутусова, причинами тому стали истощение запасов за годы войны в Донбассе и подрывы на складах.

Ранее львовский журналист Станислав Безушко пожаловался на нежелание украинцев воевать и отметил, что "хатаскрайничество" и готовность свалить за рубеж — основные характеристики современной молодёжи страны.

Авторы