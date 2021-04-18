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"Больной человек": В Госдуме жёстко раскритиковали экс-президента Эстонии после предложения не пускать россиян в ЕС

Единственное, на что способны такие люди, как Тоомас Ильвес, — это поднять шумиху вокруг себя, отметил депутат ГД Алексей Чепа.

18 апреля 2021, 18:07

Фото © Pixabay

Зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа жёстко раскритиковал экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, предложившего ранее запретить россиянам въезд в ЕС. Парламентарий высказал мнение, что идея эта не самого умного человека, а также добавил, что тут, скорее всего, имеет место быть самопиар.

"Число не совсем здоровых людей, может быть, даже совсем больных, велико в мире. Что можно говорить по поводу таких заявлений? Больной человек. Скорее всего, это относится к группе тех людей, которые не знают, что придумать, и играют на пиар-ходах. Вокруг себя поднять шумиху — больше ни на что не способны", — сказал он в беседе с Пятым каналом.

"На кону безопасность Европы": Экс-президент Эстонии предложил не пускать россиян в ЕС

"На кону безопасность Европы": Экс-президент Эстонии предложил не пускать россиян в ЕС

Чепа также отметил, что, по его мнению, российские туристы в подавляющем большинстве стран являются желанными гостями, а Эстония делает такие заявления лишь потому, что там нет условий для привлечения путешественников, да и сами россияне не демонстрируют большой охоты посещать прибалтийскую страну.

Напомним, что ранее в Таллине украинцев обвинили в русификации Эстонии. По мнению прибалтийского политика, "славянские гастарбайтеры" должны говорить с гражданами республики исключительно на английском языке.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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