"Больной человек": В Госдуме жёстко раскритиковали экс-президента Эстонии после предложения не пускать россиян в ЕС

Единственное, на что способны такие люди, как Тоомас Ильвес, — это поднять шумиху вокруг себя, отметил депутат ГД Алексей Чепа.

Зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа жёстко раскритиковал экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, предложившего ранее запретить россиянам въезд в ЕС. Парламентарий высказал мнение, что идея эта не самого умного человека, а также добавил, что тут, скорее всего, имеет место быть самопиар.

"Число не совсем здоровых людей, может быть, даже совсем больных, велико в мире. Что можно говорить по поводу таких заявлений? Больной человек. Скорее всего, это относится к группе тех людей, которые не знают, что придумать, и играют на пиар-ходах. Вокруг себя поднять шумиху — больше ни на что не способны", — сказал он в беседе с Пятым каналом.

Чепа также отметил, что, по его мнению, российские туристы в подавляющем большинстве стран являются желанными гостями, а Эстония делает такие заявления лишь потому, что там нет условий для привлечения путешественников, да и сами россияне не демонстрируют большой охоты посещать прибалтийскую страну.