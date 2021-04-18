Бомбардировщик 1945 года экстренно сел на пляже во Флориде — видео

Во Флориде на пляж у Коко-Бич совершил аварийную посадку палубный торпедоносец времён Второй мировой войны Grumman TBM-3U Avenger. Видео инцидента очевидцы разместили в "Фейсбуке".

Судя по кадрам, у самолёта в воздухе произошли неполадки, в связи с чем пилот был вынужден в срочном порядке отыскать место, которое подойдёт для посадки. Бомбардировщик приземлился на воду в нескольких метрах от купающихся, никто не пострадал.

"Пока я делала снимки, самолёт летел на малой высоте. Я даже не двинулась с места, думая, что это часть шоу. Пока он не упал в воду! Этот пилот проделал потрясающую работу и буквально пролетел мимо людей в воде! Никто не пострадал! Это было зрелище, которое стоило увидеть и о котором я смогу рассказать внучке!" — прокомментировала видео свидетельница происшествия.

Avenger 1945 года постройки принадлежит флоридской компании Valiant Art Command. После 18 лет реставрации в январе 2020 года он был возвращён в лётное состояние.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве приземлился самолёт из Волгограда после сигнала об открытии грузового отсека.

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