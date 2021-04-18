В Приморье автомобиль упал с моста в реку, три человека погибли
В момент происшествия в машине находились водитель и пятеро пассажиров.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
В селе Нововарваровка Приморского края автомобиль с людьми упал с моста в реку. По предварительным данным, трое из них погибли. Сейчас представители экстренных служб пытаются достать из воды их тела.
"Падение при переезде через мост легкового автомобиля в реку Арсеньевку. В машине шесть человек, все взрослые, трое выбрались, трое, предварительно, погибли", — сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб.
Ранее Лайф писал о том, что лавина накрыла две машины с людьми на дороге в Якутии, один человек погиб.
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