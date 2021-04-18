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Категорий: 18

"Меня штырит": Подросток записал аудио перед жутким ДТП, которое унесло жизни пятерых его друзей

Школьник предлагал своим одноклассникам присоединиться к их, как оказалось позже, смертельной поездке.

18 апреля 2021, 19:32

Фото © Соцсети

Подросток записал аудио перед жутким ДТП, которое унесло жизни пятерых его друзей. Видео © LIFE

Единственный выживший в жутком ДТП в Новочеркасске перед фатальным столкновением отправил аудио своим одноклассникам. Запись оказалась в распоряжении Лайфа.

На ней школьник в красках и крепких выражениях рассказывает о своём физическом состоянии, а именно о том, что его "штырит". Помимо этого, выживший подросток предлагает всем из класса 8 Б "выходить гулять", а также обещает приехать за всеми желающими.

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Ранее соседи погибших подростов рассказали, что все они были хорошими и примерными ребятами, за исключением разве что парня, который сидел за рулём. Его они считали излишне избалованным и говорили, что родители ничего ему не запрещают.

Напомним, что ДТП произошло 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Выяснилось, что ребята накануне трагедии поехали в город Новочеркасск на квест в честь дня рождения одного из них. Туда их отвезла мама подростка, а вот обратно несовершеннолетние поехали сами.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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