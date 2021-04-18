Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Новороссийске женщина зарезала избивавшего её сожителя-тирана

Мужчина вёл аморальный образ жизни: пил, употреблял наркотики и дебоширил.

18 апреля 2021, 19:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

17 апреля жительница Новороссийска зарезала систематически избивавшего её сожителя. Об этом сообщает местное издание НР со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

40-летняя женщина терпела побои и издевательства от своего 30-летнего сожителя годами. При этом мужчина пил, употреблял наркотики и дебоширил.

В Зеленограде мужчина застрелил сожительницу, а после свёл счёты с жизнью

В Зеленограде мужчина застрелил сожительницу, а после свёл счёты с жизнью

Вечером 17 апреля он в очередной раз (как оказалось, последний) решил поднять на неё руку — в итоге женщина не выдержала. Она один раз ударила своего обидчика ножом в живот, после чего мужчина скончался от кровопотери, когда его везли в больницу на скорой. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф писал, что подруга убитой в Архангельской области королевы красоты рассказала о побоях в семье.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Кубани полицейский лоб в лоб влетел в иномарку с годовалым ребёнком внутри

сегодня в 14:36

В Приморье автомобиль упал с моста в реку, три человека погибли

сегодня в 19:45

"Меня штырит": Подросток записал аудио перед жутким ДТП, которое унесло жизни пятерых его друзей

сегодня в 19:32

США поддержали решение Чехии выслать 18 российских дипломатов

сегодня в 19:27

В Мексике футболисты олимпийской сборной привились российской вакциной "Спутник V"

сегодня в 19:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1