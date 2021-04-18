В Новороссийске женщина зарезала избивавшего её сожителя-тирана

Вечером 17 апреля он в очередной раз (как оказалось, последний) решил поднять на неё руку — в итоге женщина не выдержала. Она один раз ударила своего обидчика ножом в живот, после чего мужчина скончался от кровопотери, когда его везли в больницу на скорой. Возбуждено уголовное дело.