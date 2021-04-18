В Новороссийске женщина зарезала избивавшего её сожителя-тирана
Мужчина вёл аморальный образ жизни: пил, употреблял наркотики и дебоширил.
Фото © Pixabay
17 апреля жительница Новороссийска зарезала систематически избивавшего её сожителя. Об этом сообщает местное издание НР со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
40-летняя женщина терпела побои и издевательства от своего 30-летнего сожителя годами. При этом мужчина пил, употреблял наркотики и дебоширил.
Вечером 17 апреля он в очередной раз (как оказалось, последний) решил поднять на неё руку — в итоге женщина не выдержала. Она один раз ударила своего обидчика ножом в живот, после чего мужчина скончался от кровопотери, когда его везли в больницу на скорой. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф писал, что подруга убитой в Архангельской области королевы красоты рассказала о побоях в семье.
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