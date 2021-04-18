"Циничный проект": УЕФА жёстко выступил против создания футбольной Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жёстко раскритиковал намерение английских, испанских и итальянских клубов создать новый турнир — Суперлигу. В заявлении отмечается, что организация сделает всё, чтобы он не появился.

"УЕФА, Английская футбольная ассоциация и Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига, Федерация футбола Италии и Серия А узнали, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы планируют объявить о создании так называемой закрытой Суперлиги. Если это произойдёт, мы будем едины в наших усилиях по предотвращению этого циничного проекта, который основан на личных интересах нескольких клубов", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте УЕФА.

В УЕФА отметили, что футбол основан на открытых соревнованиях и иного не может быть. Если клубы всё же решат создать новый турнир, то им запретят участвовать в любых других соревнованиях. Кроме того, игрокам могут запретить выступать за национальные сборные.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге могут пройти дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу. Не все страны предоставили необходимые подтверждения о допуске зрителей на свои трибуны, и теперь организаторы ищут другие варианты.

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