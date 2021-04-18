"Вашего ребёнка там собаки...": Растерзанный псами 4-летний мальчик из Башкирии защищал от них своего питомца

Растерзанный псами мальчик из Башкирии защищал от них своего питомца. Видео © LIFE

Четырёхлетний мальчик из Башкирии, которого накануне насмерть загрызли бездомные собаки, вероятно, пытался отогнать их от своего питомца, чем спровоцировал животных на агрессию. Об этом Лайфу рассказал начальник отдела Управления ветеринарии по республике Линар Зиганшин.

"Самка принадлежала как раз таки родителям мальчика и, к сожалению, была в период течки. Поскольку разыгралась "собачья свадьба", соответственно, кобели были рядом, возможно, причиной трагедии стало то, что мальчик пытался отогнать их", — рассказал Зиганшин.

Местные жители неоднократно жаловались властям на стаю собак, заявляя, что те бросаются даже на взрослых, а дети из-за животных боятся ходить в школу. Погибший мальчик же в день трагедии катался на велосипеде. Как рассказала его сестра, никто не слышал криков ребёнка. Неладное заподозрила лишь соседка, которая и отогнала собак от бездыханного тела малыша.

"Он вышел. Я стиралась. Через 15–20 минут, когда вещи вешала, соседка прибежала и сказала: "Вашего ребёнка там собаки..." — рассказала мама мальчика.

В сельсовете уверяют, что информацию о терроризирующих местное население собаках передавали в районную администрацию. Теперь же, когда трагедия уже случилась, действия местных властей проверит прокуратура. Почти все собаки, участвовавшие в нападении на ребёнка, отловлены.

Ранее Лайф сообщал, что под Оренбургом мужчина спас ребёнка от собаки, которая напала на него прямо на улице. Инцидент попал на запись видеорегистратора.

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