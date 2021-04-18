В Техасе неизвестный открыл стрельбу, жертв минимум трое
В настоящий момент полиция разыскивает убийцу. Обстоятельства случившегося пока выясняются.
В Техасе неизвестный открыл стрельбу. Видео © DailyNe25683877
На северо-западе города Остин, штат Техас, три человека погибли в результате стрельбы. Об этом сообщил телеканал NBC 5 Dallas-Fort Worth.
Мотивы стрелка и его личность пока не известны. Обстоятельства ЧП выясняются.
Известно, что перестрелка произошла на территории одного из жилых комплексов. Всех местных жителей попросили найти убежище на время операции. Полиция продолжает поиски стрелка.
А ранее в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) задержали женщину, которая подозревается в убийстве трёх своих детей.
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