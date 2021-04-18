Учёные определили три переломных этапа старения человека
В эти периоды у добровольцев наблюдались значительные изменения в крови на белковом уровне.
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Учёные из Стэнфордского университета в США определили три возрастные точки при старении человека. Новое исследование ставит под сомнение версию о ежедневном изменении состояния организма.
Как сообщает Focus, в ходе экспериментов была проанализирована плазма крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Исследователи изучили около трёх тысяч разных типов белков и выявили три возрастные точки, когда в их составе происходят значительные изменения. Резкое колебание белков в крови у добровольцев наблюдалось в 34, 60 и 78 лет.
Как именно состав крови влияет на старение, учёные пока не смогли определить. Однако в ходе опытов на мышах выяснилось, что переливание крови от молодых грызунов положительно сказывается на здоровье более возрастных.
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