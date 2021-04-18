Учёные определили три переломных этапа старения человека

Как сообщает Focus, в ходе экспериментов была проанализирована плазма крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Исследователи изучили около трёх тысяч разных типов белков и выявили три возрастные точки, когда в их составе происходят значительные изменения. Резкое колебание белков в крови у добровольцев наблюдалось в 34, 60 и 78 лет.