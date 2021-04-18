В Мексике футболисты олимпийской сборной привились российской вакциной "Спутник V"
Вместе с ними вакцину получили медицинский и технический персонал команды. Все они готовятся к Играм в Токио.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Первой дозой противоковидной вакцины "Спутник V" привились футболисты олимпийской сборной Мексики по футболу. Об этом в совместном заявлении сообщили Мексиканская федерация футбола и Национальная комиссия по физической культуре и спорту.
Вместе с ними вакцину получили медицинский и технический персонал сборной. Все привились "Спутником V" в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.
Players from Mexico’s national football team got vaccinated with #SputnikV ahead of Tokyo Olympic Games, said the National Commission for Physical Culture and Sports (CONADE) and the Football Federation (FMF). 👇https://t.co/guvUKltWpL— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 18, 2021
Вакцинацию проводили специалисты Минздрава страны в соответствии с установленными протоколами и рекомендациями от властей Мексики.
Ранее Словения изъявила желание приобрести "Спутник V" до официального одобрения Евросоюза. Вакцины будут храниться на специальных складах.
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