В Мексике футболисты олимпийской сборной привились российской вакциной "Спутник V"

Первой дозой противоковидной вакцины "Спутник V" привились футболисты олимпийской сборной Мексики по футболу. Об этом в совместном заявлении сообщили Мексиканская федерация футбола и Национальная комиссия по физической культуре и спорту.

Вместе с ними вакцину получили медицинский и технический персонал сборной. Все привились "Спутником V" в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Players from Mexico’s national football team got vaccinated with #SputnikV ahead of Tokyo Olympic Games, said the National Commission for Physical Culture and Sports (CONADE) and the Football Federation (FMF). 👇https://t.co/guvUKltWpL — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 18, 2021

Вакцинацию проводили специалисты Минздрава страны в соответствии с установленными протоколами и рекомендациями от властей Мексики.

Ранее Словения изъявила желание приобрести "Спутник V" до официального одобрения Евросоюза. Вакцины будут храниться на специальных складах.

Авторы