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В Мексике футболисты олимпийской сборной привились российской вакциной "Спутник V"

Вместе с ними вакцину получили медицинский и технический персонал команды. Все они готовятся к Играм в Токио.

18 апреля 2021, 19:24

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Первой дозой противоковидной вакцины "Спутник V" привились футболисты олимпийской сборной Мексики по футболу. Об этом в совместном заявлении сообщили Мексиканская федерация футбола и Национальная комиссия по физической культуре и спорту.

Вместе с ними вакцину получили медицинский и технический персонал сборной. Все привились "Спутником V" в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Вакцинацию проводили специалисты Минздрава страны в соответствии с установленными протоколами и рекомендациями от властей Мексики.

Аргентинские учёные доказали эффективность вакцины "Спутник V" даже после одной дозы

Аргентинские учёные доказали эффективность вакцины "Спутник V" даже после одной дозы

Ранее Словения изъявила желание приобрести "Спутник V" до официального одобрения Евросоюза. Вакцины будут храниться на специальных складах.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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