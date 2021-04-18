США поддержали решение Чехии выслать 18 российских дипломатов

США выразили поддержку Чехии, которая ранее приняла решение о высылке из страны 18 сотрудников Посольства России, подозревая их в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом в "Твиттере" сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"США поддерживают Чехию в её решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории. Мы должны твёрдо действовать в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру наших союзников и партнёров", — заявил Прайс.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников Посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию страны до конца понедельника, 19 апреля.

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