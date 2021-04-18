Греция продлила разрешение на въезд ограниченного числа россиян
От гостей требуется отрицательный тест на коронавирус и ваучер с подтверждением брони номера в отеле.
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Греция продлила до 26 апреля разрешение на въезд ограниченного числа туристов из России в страну. За неделю Эллада готова принять до четырёх тысяч путешественников из РФ, говорится в опубликованном в официальном издании правительства решении семи министерств.
Основные условия остаются прежними: наличие отрицательного результата теста на ковид и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.
Напомним, что с 7 сентября Эллада разрешала въезд 500 россиянам в неделю, с тех пор действие постановления неоднократно продлевалось. Однако 21 марта этого года власти страны увеличили данную квоту до четырёх тысяч человек еженедельно. Новое постановление будет действовать с 5 по 19 апреля.
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