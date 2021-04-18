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Греция продлила разрешение на въезд ограниченного числа россиян

От гостей требуется отрицательный тест на коронавирус и ваучер с подтверждением брони номера в отеле.

18 апреля 2021, 20:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Греция продлила до 26 апреля разрешение на въезд ограниченного числа туристов из России в страну. За неделю Эллада готова принять до четырёх тысяч путешественников из РФ, говорится в опубликованном в официальном издании правительства решении семи министерств.

Основные условия остаются прежними: наличие отрицательного результата теста на ковид и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

Власти Греции сохранили квоту на въезд россиян

Власти Греции сохранили квоту на въезд россиян

Напомним, что с 7 сентября Эллада разрешала въезд 500 россиянам в неделю, с тех пор действие постановления неоднократно продлевалось. Однако 21 марта этого года власти страны увеличили данную квоту до четырёх тысяч человек еженедельно. Новое постановление будет действовать с 5 по 19 апреля.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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