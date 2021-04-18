Греция продлила разрешение на въезд ограниченного числа россиян

Греция продлила до 26 апреля разрешение на въезд ограниченного числа туристов из России в страну. За неделю Эллада готова принять до четырёх тысяч путешественников из РФ, говорится в опубликованном в официальном издании правительства решении семи министерств.

Напомним, что с 7 сентября Эллада разрешала въезд 500 россиянам в неделю, с тех пор действие постановления неоднократно продлевалось. Однако 21 марта этого года власти страны увеличили данную квоту до четырёх тысяч человек еженедельно. Новое постановление будет действовать с 5 по 19 апреля.