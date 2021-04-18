"Мой ангел": Звезда "Трансформеров" Марк Уолберг трогательно сообщил о смерти матери

Альма Уолберг принимала участие в семейном реалити-шоу "Уолбургеры", которое длилось десять сезонов (с 2014 по 2019 год). Она была представлена ​​в 27 эпизодах шоу, посвящённых ресторанному бизнесу семьи. Её сыновья Марк и Дональд состоялись как артисты. В 2020 году Марк попал в тройку самых высокооплачиваемых актёров в мире.