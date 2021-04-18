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"Мой ангел": Звезда "Трансформеров" Марк Уолберг трогательно сообщил о смерти матери

Альма Уолберг известна по участию в семейном реалити-шоу "Уолбургеры".

18 апреля 2021, 22:56
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/151162256531/photos/pb.100044572713161.-2207520000../10157277565971532/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Donnie Wahlberg</a></p>

Фото © Facebook / Donnie Wahlberg

Скончалась 78-летняя мать американских актёров Марка и Дональда Уолбергов Альма Уолберг. Причина её смерти не уточняется. Об утрате трогательно сообщила звезда "Трансформеров".

"Мой ангел. Покойся с миром", написал Марк в "Инстаграме".

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"Пора спокойно отдохнуть, мама", — прокомментировал утрату Дональд.

Альма Уолберг принимала участие в семейном реалити-шоу "Уолбургеры", которое длилось десять сезонов (с 2014 по 2019 год). Она была представлена ​​в 27 эпизодах шоу, посвящённых ресторанному бизнесу семьи. Её сыновья Марк и Дональд состоялись как артисты. В 2020 году Марк попал в тройку самых высокооплачиваемых актёров в мире.

Авторы
Юлия Коновалова

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