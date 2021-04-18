"Мой ангел": Звезда "Трансформеров" Марк Уолберг трогательно сообщил о смерти матери
Альма Уолберг известна по участию в семейном реалити-шоу "Уолбургеры".
Фото © Facebook / Donnie Wahlberg
Скончалась 78-летняя мать американских актёров Марка и Дональда Уолбергов Альма Уолберг. Причина её смерти не уточняется. Об утрате трогательно сообщила звезда "Трансформеров".
"Мой ангел. Покойся с миром", — написал Марк в "Инстаграме".
"Пора спокойно отдохнуть, мама", — прокомментировал утрату Дональд.
Альма Уолберг принимала участие в семейном реалити-шоу "Уолбургеры", которое длилось десять сезонов (с 2014 по 2019 год). Она была представлена в 27 эпизодах шоу, посвящённых ресторанному бизнесу семьи. Её сыновья Марк и Дональд состоялись как артисты. В 2020 году Марк попал в тройку самых высокооплачиваемых актёров в мире.
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