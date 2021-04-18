Учёный предупредил россиян о грядущих новых опасностях

В ближайшие 50 лет в России потеплеет на три-четыре градуса. Это неизбежно повлечёт за собой опасные последствия. Об этом в интервью телеканалу "Мир 24" сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов.

Из-за географического положения в России средняя температура повышается быстрее, чем в южных странах. Поэтому к существующей температуре можно смело прибавлять пять градусов, отметил учёный. Так, в Московском регионе термометры будут показывать около нуля, а морозы в Сибири вместо -25 °С станут опускаться только до отметки -20 °С. При этом климатолог отмечает, что вечное лето в России не наступит, а в Арктике всегда будут морские льды.

"При увеличении температуры увеличиваются частота и интенсивность волн жары, что мы уже отмечаем в последние десятилетия. Лето становится всё более жарким. И периоды продолжительной и жаркой погоды становятся более частыми", — пояснил он.

Учёный отмечает, что изменения мы замечаем и сегодня: ареал сибирских лесных пожаров уже расширился на север. Он объяснил, что пар — это скрытое тепло, которое при конденсации приводит к увеличению температуры. В свою очередь это вызывает шквалы, экстремальные осадки и торнадо.

"В большинстве регионов интенсивность осадков при потеплении растёт, становится больше ливневых осадков", — предупредил Семёнов.

Сложнее будет жителям больших городов. Из-за асфальта, бетона и меньшего количества зелени здесь уже температура выше. Поэтому горожане будут больше подвержены климатическому стрессу. Волны жары приведут к засухам, частота и ареал их распространения увеличатся.

Но, по мнению учёного, избежать негативных последствий можно. Для этого необходимо всем странам ограничить выбросы парниковых газов, эта мера прописана в Парижском соглашении по климату. Также Семёнов призвал готовиться к грядущим изменениям — расширять зелёные зоны в городах и создавать новые водоёмы.

Тем временем вопросы климатических прогнозов и их последствия обсудят на международном саммите в онлайн-режиме уже 22–23 апреля. Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату. Примет ли в нём участие президент России Владимир Путин, пока не известно, поскольку Кремлю сначала необходимо тщательно проанализировать повестку мероприятия, а также понять, кто будет выступать на нём в качестве председателя.

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