В России становится жарко: эксперты сделали прогнозы изменения климата в столице

Влияние потепления заметно в изменении погоды на протяжении последних десятилетий. В том числе меняется климат столицы и Московского региона, отметил директор программы WWF России "Климат и энергетика" Алексей Кокорин.

При этом не столько повышается средняя температура, сколько сама погода становится более неустойчивой, когда период холода сменяется периодом жары.

— Рост температуры — примерно на полградуса за десятилетие. А значит, набежало два с половиной градуса за 50 лет. Помимо контрастного колебания температуры — резкое выпадение осадков. Например, вместо десяти небольших дождиков два ливня. Это сильная нагрузка на городское хозяйство, — говорит климатолог Алексей Кокорин.

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Замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов отметил, что к середине века (то есть через 30 лет) в столице потеплеет следующим образом: зимой температура повысится на четыре-пять градусов, а значит, средняя температура будет около нуля. Иными словами, ночью — минус, а днём — небольшой плюс. А летом станет теплее на три градуса, и в июле максимальная температура будут достигать 28–30 градусов.

— Чтобы представить, какая погода будет в Москве через 30 лет, можно посмотреть на то, как сейчас в Ростове (город на 1000 километров южнее Москвы). Поэтому селиться лучше там, где водоёмы, леса. Там всегда прохладнее, — говорит Владимир Семёнов.

Глобальное потепление влияет не только на погоду, но и на эпидемиологическую ситуацию. Алексей Кокорин отметил, что раньше традиционно энцефалитными считались только Дмитровский и Талдомский районы Московской области. Они по-прежнему остаются в тревожном списке, но энцефалит постепенно нащупывает путь как на юг, так и на север.

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Алексей Кокорин напомнил, что полвека назад в Архангельской области ещё не было зафиксировано случаев энцефалита. А с тех пор как жгучие морозы отступили, энцефалитный клещ смог продвинуться в Архангельскую область и даже дошёл чуть ли не до самого Архангельска, то есть северной части региона.

— Была вспышка заболевания энцефалитом, и врачи сначала не знали, как с ним быть. Потом разобрались. Это яркий пример и для Москвы. То, что у нас больше заболеваемости энцефалитом в Московской области, это не потому, что мы стали лучше выявлять болезнь, а потому, что этих насекомых стало больше, так как клещи реже погибают за зиму, — говорит Алексей Кокорин.

Специалист добавил, что участились волны жары и в целом климат в Москве становится жарким. В ближайшие десятилетия эти тенденции сохранятся, а климат станет более южным.

При этом волны жары плохо отражаются на здоровье людей. Особенно это касается тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Если в мегаполисе температура 29 градусов держится больше шести дней, это называется волна жары. В центре столицы раскалённый асфальт приводит к ещё большей температуре. Ясно, что 29 градусов для жителя Каира или Рио-де-Жанейро — ерунда. Но наш организм привык к другим температурам, — уточнил климатолог.

Он отметил, что это явление ещё довольно редкое для Москвы. Пока это проблема более южных регионов, например Краснодарского края или далёкой Испании. Но во второй половине века оно может добраться и до московских широт.

— Такой вариант возможен, если глобальное потепление пойдёт по худшему сценарию. А он зависит от того, насколько человечество будет переходить на "зелёную" энергетику и экономику, — говорит Алексей Кокорин. — И глобальная температура ещё возрастёт на три-четыре градуса. Тогда через 20–30 лет волны жары будут для нас большой бедой. Так что Москва зависит от всего мира.

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