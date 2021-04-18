Стрельбу с тремя погибшими в Техасе мог устроить бывший полицейский
Злоумышленник скрылся с места происшествия. Правоохранители не исключают, что Бродерик может взять заложников.
Стивен Николас Бродерик. Фото © Austin_Police
Полицейским города Остин, штат Техас, удалось установить личность злоумышленника, открывшего стрельбу, в результате которой погибло три человека. Об этом на брифинге сообщили представители местного правопорядка.
По словам полицейского, речь идёт о 41-летнем афроамериканце по имени Стивен Николас Бродерик, он ранее мог служить в правоохранительных органах. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия. Передвигался он на машине или пешком, пока не установлено. Также неизвестны мотивы его поступка. Правоохранители не исключают, что Бродерик может взять заложников, в связи с чем сохраняется высокий уровень угрозы.
Известно, что перестрелка произошла на территории одного из жилых комплексов. Всех местных жителей попросили найти убежище на время операции. Полиция продолжает поиски стрелка.
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