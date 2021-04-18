Стрельбу с тремя погибшими в Техасе мог устроить бывший полицейский

По словам полицейского, речь идёт о 41-летнем афроамериканце по имени Стивен Николас Бродерик, он ранее мог служить в правоохранительных органах. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия. Передвигался он на машине или пешком, пока не установлено. Также неизвестны мотивы его поступка. Правоохранители не исключают, что Бродерик может взять заложников, в связи с чем сохраняется высокий уровень угрозы.