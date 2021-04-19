Футбольный переворот: 12 топ-клубов Европы объединились в Суперлигу

Двенадцать европейских топ-клубов официально объявили о создании футбольной Суперлиги. В пресс-релизе сообщается, что в число резидентов спортивного сообщества вошли шесть британских команд, три испанские и три итальянские. Это "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", "Барселона", "Атлетико" и "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус".

The Super League announced pic.twitter.com/nAooYowBZ3 — Rob Harris (@RobHarris) April 18, 2021

"Двенадцать ведущих клубов Европы сегодня совместно пришли к договорённости о создании нового турнира — Суперлиги. Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели. Ещё три клуба присоединятся к числу основателей перед началом первого сезона, старт которого должен состояться в кратчайшие сроки", — говорится в пресс-релизе.

Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президентами турнира — Андреа Аньелли ("Ювентус") и Джоэл Глейзер ("Манчестер Юнайтед"). Основатели Суперлиги не оставляют надежды найти консенсус с УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА). Они рассчитывают на совместное сотрудничество с организациями, чтобы обеспечить наилучшие перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом.

По плану создателей, в Суперлиге должно быть 20 клубов — две группы по 10 команд. По три лучшие команды из каждой группы автоматически выйдут в четвертьфинал. Четвёртые и пятые команды проведут стыковые матчи, чтобы определить ещё двух четвертьфиналистов. Четвертьфинал и полуфинал будут состоять из двух матчей, финал состоится в конце мая на нейтральном поле. Как только разберутся и привыкнут к формату мужской Суперлиги, организаторы запустят женскую версию по такому же принципу.

В пресс-релизе также сказано, что клубы-основатели получат около трёх с половиной миллиардов евро для поддержки их инвестиционных планов.В Суперлиге ожидают, что солидарные выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков, они составят более 10 миллиардов евро.

Союз европейских футбольных ассоциаций, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран недовольны созданием Суперлиги. УЕФА уже ответил, что клубы, заявившиеся в новый турнир, получат в ответ большие неприятности. Точно уже известно, что "Боруссия" (Дортмунд), "Бавария" и ПСЖ не поддержали идею нового союза.

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