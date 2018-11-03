Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 ноября 2018, 04:24

Ведущие футбольные клубы Европы хотят создать элитную Суперлигу

Фото: &copy; РИА Новости /Антон Денисов

Фото: © РИА Новости /Антон Денисов

Ведущие футбольные клубы Европы ведут работу над созданием элитной лиги, которая должна составить конкуренцию Лиге чемпионов и стартовать в 2021 году.

Как сообщает издание Spegel, в так называемой суперлиге будут участвовать 16 клубов: испанские "Реал Мадрид" и Барселона", английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль", итальянские "Ювентус" и "Милан", а также немецкая "Бавария" и французский ПСЖ.

Все они получат право на участие в лиге в качестве её основателей. Ещё пять команд — "Рома", мадридский "Атлетико", миланский "Интер", "Марсель" и дортмундская Боруссия — будут участвовать в турнире в качестве гостей.

Предполагается, что организаторы соревнований выйдут из УЕФА и будут иметь право на участие в Суперлиге на 20 лет без вероятности вылета. По данным немецких журналистов, мюнхенская "Бавария" ещё два года назад начала изучать возможность выхода из состава национального чемпионата.

В течение ноября нынешнего года клубы планируют подписать совместное заявление о своих намерениях.

BannerImage
Евгений Шуваев
  • Новости
  • Лига чемпионов
  • Барселона
  • Бавария
  • арсенал
  • ювентус
  • псж
  • реалмадрид
  • ФК Марсель
  • ФК Милан
  • ФК Манчестер Сити
  • ФК Манчестер Юнайтед
  • ФК Боруссия Дортмунд
  • ФК Челси
  • ФК Атлетико Мадрид
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar